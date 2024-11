Ha avuto luogo questa mattina la sottoscrizione di un importante accordo quadro finalizzato alla collaborazione tra la direzione regionale dei Vigili del Fuoco e l’Università della Calabria. L’accordo quadro firmato dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Maurizio Lucia, e dal rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone prevede l’intesa di carattere generale, da concretizzare con accordi attuativi specifici, mirata a favorire principalmente:

lo scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse;

la reciproca collaborazione generale e assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, convegni, didattica, ricerca, etc.);

gli studi sugli incendi di vegetazione, di bosco e di interfaccia in ambiente urbano-rurale mirati alla lotta attiva, alla prevenzione ed all’investigazione sulle cause;

lo sviluppo e realizzazione di "studi di settore" su problematiche di sicurezza tecnica e di prevenzione incendi, anche in collaborazione con soggetti terzi;

la collaborazione per avviare e sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici o privati in materie di interesse reciproco e della collettività;

la predisposizione e attuazione di seminari nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale , di percorsi post laurea e di specializzazione previsti dall'ordinamento vigente, nelle aree di comune interesse dei contraenti;

lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di studenti e laureati dell'università presso le sedi del C.N.VV.F. che si riterranno più opportune.

L’accordo quadro non prevede oneri specifici a carico dei contraenti. Viva soddisfazione è stata nel merito espressa dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Maurizio Lucia che nel rivolgere apprezzamento nei confronti del rettore Leone per la sensibilità

ed attenzione riservata all’atto di intesa, ha auspicato che dalla convenzione quadro possano discendere concrete iniziative capaci di qualificare reciprocamente ancor di più e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Unical, nell’interesse del territorio calabrese e non solo.