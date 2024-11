Operazione della Guardia di Finanza nella Sibaritide. Sotto sequestro una cospicua quantità di prodotti vari

COSENZA - I finanzieri del Gruppo di Sibari hanno sequestrato una cospicua quantità di detersivo "Dash" in polvere, oltre 1.500 blister di colla "Loctite super attack" e oltre 400 batterie "Duracell" tutti contraffatti e denunciato una persona. Nell'ambito dei controlli di routine predisposti sotto il coordinamento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, è stato fermato un furgone che, a tarda ora, percorreva la S.S. 106 bis direzione sud, all'altezza del comune di Calopezzati (CS). I militari, insospettiti dall'orario in cui avveniva il trasporto e dall'impossibilità da parte del conducente di esibire la documentazione relativa all'acquisto/trasporto dei prodotti presenti all'interno del furgone, hanno deciso di procedere ad un' un’ispezione più accurata del mezzo, trovandovi i prodotti contraffatti, destinati, presumibilmente, alla vendita al dettaglio, che presentavano vistose imperfezioni di fabbricazione delle confezioni, scarsa qualità dei materiali utilizzati per il confezionamento, errori grammaticali sulle descrizioni dei prodotti. La merce trasportata è stata posta immediatamente sotto sequestro ed il conducente del veicolo è stato segnalato, a piede libero, per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.