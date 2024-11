In tre anni sono stati spesi circa 700mila euro. Occhiuto: 'Una città di media grandezza spende 20 volte in più per il solo evento di Natale'

Le luminarie di Cosenza finiscono nel mirino della Guardia di finanza. A seguito di una denuncia, infatti la Guardia di finanza, ha acquisito tutta la documentazione relativa ai 700mila euro di luminarie, spesi dall'amministrazione Occhiuto in tre anni. I finanzieri vogliono fare chiarezza sulla vicenda e verificare l'effettiva regolarità dell'affidamento dei lavori per le luminarie, affidalti sempre alla ditta 'Medlabor' di cosenza. Anche il tg1, nell'edizione delle 20 andata in onda nella serata di ieri, ha acceso i riflettori sulla vicenda. Il Sindaco Mario occhiuto ai microfoni della Rai ha risposto: "Una città di media grandezza spende 20 volte in più per il solo evento di Natale".

Intanto Mario Occhiuto si sfoga sul proprio profilo facebook: "Mentre in altre realtà italiane gli spettacoli di luci natalizie vengono elogiati come attrattiva utile per il turismo, a Cosenza un'iniziativa che ha portato visitatori e ricchezza diventa occasione di polemiche. E se la polemica politica pre elettorale, come danno collaterale, travolge la città per qualcuno non fa differenza. E così si sceglie di disprezzare, parlando male di Cosenza e di un festival che ha portato in città centinaia di migliaia di visitatori, attraverso informazioni parziali e strumentali...". "C'è qualcuno che tenta insistentemente di farci fuori con i soliti metodi, perché sa che non riuscirebbe diversamente. È il solito schema, che ora hanno fatto proprio anche gli esponenti dei nuovi movimenti politici. Fanno prima una denuncia, sulla base della quale scattano i doverosi controlli della finanza e della magistratura; poi utilizzano la stampa locale cercando di strumentalizzarla e infine, grazie a qualche amico, fanno riprendere la cosa dai media nazionali. In più tentano pure di intimidire e strumentalizzare la magistratura con qualche ricattatore locale".