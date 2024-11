Cardiologia, ortopedia e chirurgia le specialistiche per le quali si registrano estenuanti attese. Reparti aperti anche sabato e domenica all'ospedale di Lamezia Terme

Le lunghe liste d’attesa sono un fattore che induce molto spesso i pazienti calabresi a rivolgersi al privato sostenendo un aggravio di costi o li demotiva al punto da abbandonare i percorsi di cura o controllo. L’Asp di Catanzaro ha avviato un’azione di recupero organizzando tre giornate dedicate che si svolgeranno sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 novembre all’ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme.

In queste tre date saranno anticipate le prenotazioni già effettuate dai pazienti per visite ambulatoriali di ortopedia, chirurgia e cardiologia, le specialistiche per le quali si registrano lunghe attese. La giornata di sabato sarà dedicata allo svolgimento di 144 visite ambulatoriali di ortopedia, domenica sarà la volta di 77 visite chirurgiche mentre lunedì saranno anticipate 60 visite cardiologiche. Lo rende noto l’Asp di Catanzaro.

Gli utenti sono già stati contatti dall’ufficio Cup dell’Asp di Catanzaro per anticipare la prenotazione sulla base delle agende. Si tratta di un primo step, altre simili iniziative sono previste negli altri ospedali di competenza dell’azienda sanitaria catanzarese con l’obiettivo di abbattere le lunghe liste d’attesa. L'organizzazione delle tre giornate è stata possibile grazie all’attivazione dei reparti di Chirurgia, diretto da Manfredo Tedesco, dal reparto di Ortopedia, diretto da Livio Perticone, e dal reparto di Cardiologia, diretto da Roberto Ceravolo, con il coordinamento del dottor Tomasello e il supporto del cup, diretto dalla dottoressa Felicetta.