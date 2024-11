«Si prospettava una nuova guerra di mafia in Calabria, ma lo Stato si è fatto trovare pronto» hanno affermato i parlamentari del Movimento 5 stelle in commissione antimafia in una nota. «Gli arresti di numerosi esponenti di clan legati alla 'ndrangheta - continua la nota - danno ancora una volta in pochi giorni l'immagine di un sistema antimafia che non sta lasciando nemmeno un centimetro alla criminalità organizzata».

«Un plauso quindi alle forze dell'ordine – sostengono - che hanno condotto questa operazione e l'auspicio che si continui con questo ritmo serrato nella lotta al malaffare. In Commissione antimafia stiamo attivando tutti i canali per dare il nostro contributo e affermare un principio che ultimamente sembrava capovolto: il controllo del territorio è dello Stato, non delle mafie».

LEGGI ANCHE: ’Ndrangheta a Reggio, otto arresti per estorsione ed intestazione fittizia di beni

’Ndrangheta, bloccata una nuova guerra tra cosche nel Crotonese: arresti