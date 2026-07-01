La Dda aveva chiesto 168 condanne. Assolti (oltre ai fratelli Stillitani) gli avvocati Garisto, Pelaggi e Stilo e Rodolfo Bova, ex capo struttura del dipartimento Turismo della Regione. Le pene più pesanti per i boss di Briatico e Mileto

Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia ha emesso la sentenza al termine del maxiprocesso nato dall'unione di tre operazioni antimafia: Maestrale, Olimpo e Imperium. Gli imputati erano 183 e la Dda di Catanzaro (pm Annamaria Frustaci, Andrea Buzzelli e Irene Crea), aveva chiesto 168 condanne. Quasi 100 le assoluzioni totali o parziali.

Assolto l'ex dirigente dell'Asp di Vibo (già direttore sanitario della clinica Villa Sant'Anna di Catanzaro) Cesare Pasqua, originario di Nicotera, ma residente a Vibo Valentia. Nei suoi confronti l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa (clan Mancuso) e la richiesta di condanna a 14 anni. Assolto l'imprenditore (ed ex assessore regionale al Lavoro ed ex sindaco di Pizzo) Francescantonio Stillitani (chiesti 9 anni) e assoluzione pure per il fratello Emanuele Stillitani (chiesti 8 anni). Assolti gli avvocati del Foro di Vibo, Daniela Garisto e Azzurra Pelaggi (chiesti rispettivamente 12 e 6 anni). Assolto (il fatto non sussiste) l'avvocato di Lamezia Terme Francesco Stilo (chiesti per lui 8 anni e 6 mesi). Tra le altre assoluzioni: Rodolfo Bova di Scilla, ex capo struttura del Dipartimento Turismo e Beni Culturali della Regione Calabria (chiesti 5 anni); Tomasina Certo di Tropea (chiesti 16 anni, moglie del boss Tonino La Rosa di Tropea); l'imprenditore Raffaele Corigliano (chiesti 8 anni).

Il boss di Zungri Giuseppe Accorinti è stato condannato a 12 anni e 7 mesi, mentre 13 anni e 4 mesi la condanna per il boss Luigi Mancuso di Limbadi, e 17 anni per Alessandro La Rosa di Tropea e 13 anni e 9 mesi per il boss di Cessaniti Francesco Barbieri.

Condanna a 16 anni e 6 mesi per l'imprenditore di Briatico Luigi Barillari, a 22 anni per Armando Bonavota (ritenuto a capo dell'omonimo clan di Briatico), a 21 anni Armando Galati, ritenuto uno dei boss di Mileto, a 21 anni per Pasquale Pititto di Mileto. Prescrizione per Saveria Angiò di Tropea (impiegata della Prefettura di Vibo e cognata del boss di Tropea Tonino La Rosa).