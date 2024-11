Le copiose piogge hanno causato disagi in città. I vigili del fuoco sono da questa mattina al lavoro a causa di allagamenti

Il maltempo che a partire da questa notte non ha dato tregua, ha causato notevoli disagi a Catanzaro. Da questa mattina le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul territorio a causa dei numerosi allagamenti registrati. In particolare, in viale Isonzo si sta provvedendo a sgomberare in via cautelativa una famiglia a causa delle copiose infiltrazioni che hanno interessato l'abitazione. L'acqua è filtrata dal tetto e dalle pareti della struttura (in foto). Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia municipale che ha disposto lo sgombero cautelativo.

Disagi a Santa Maria

Nel quartiere Santa Maria un altro intervento si è invece reso necessario per l'allagamento di un'abitazione a causa delle copiose precipitazioni. I vigili del fuoco stanno provvedendo all'aspirazione dell'acqua dallo scantinato.

Luana Costa