Ha raggiunto quota sessantamila euro la raccolta fondi avviata nelle ore successive all’ultima alluvione che si è abbattuta su Crotone a fine novembre. La proposta era stata lanciata da Giuseppe Pipita, direttore del bisettimanale Il Crotonese ed è stata sposata dal Comune, che ha aperto un conto corrente su cui far confluire le donazioni.

Fondi per le attività colpite dal maltempo

La destinazione definitiva dei fondi, oggetto di discussione in giunta, sarà decisa nelle prossime ore, ma come anticipato in più occasioni dal sindaco, Vincenzo Voce, i soldi andranno alle attività produttive colpite dal maltempo. «Molto probabilmente si insisterà in forma di contributo per quelle aziende e attività che hanno particolarmente sofferto l’alluvione – ci spiega Luca Bossi, assessore comunale alle Attività Produttive – Abbiamo chiesto una stima alla Camera di Commercio delle realtà coinvolte, al fine di capire come e in che modo destinare i fondi e fare un’azione di ‘ristoro’ per queste attività».

Vigilare sulla trasparenza

«Noi abbiamo proposto l’idea, il Comune di Crotone l’ha raccolta e ci ha indicati come garanti di questa iniziativa» racconta Pipita. E in quasi un mese, per Crotone sono arrivati contributi da ogni parte di Italia e anche dall’estero, e molti personaggi famosi hanno rilanciato l’iniziativa sulle loro seguitissime pagine social. Un’iniziativa che, nel suo piccolo, ha avuto un gran bel successo, insomma. «Questo vuol dire che i crotonesi e chi è legato a Crotone tengono a questa città e ci hanno aiutato in qualche modo – osserva Pipita – Io spero che nella gestione della somma vengano usati i criteri più trasparenti possibili e soprattutto che venga aiutato chi deve essere aiutato».