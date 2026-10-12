Approvata la delibera per ottenere risorse e ristori destinati a cittadini e imprese. Prosegue la ricognizione dei danni alle infrastrutture, mentre l'Unità di Crisi coordina gli interventi nei territori colpiti dal nubifragio

Dopo la devastazione provocata dal nubifragio del 9 e 10 ottobre, il Comune di Melito Porto Salvo formalizza la dichiarazione dello stato di calamità naturale e di emergenza locale. La Giunta guidata dal sindaco Tito Nastasi ha approvato la deliberazione numero 187 del 12 ottobre 2026, immediatamente esecutiva, per avviare le procedure necessarie a ottenere risorse straordinarie e fronteggiare le conseguenze del maltempo.

Il provvedimento arriva dopo giornate segnate da strade franate, infrastrutture danneggiate e interruzioni dei servizi essenziali. Nel documento vengono richiamati cedimenti strutturali e accumuli di detriti sulle carreggiate, che hanno reso necessaria l'interdizione di alcuni tratti al traffico veicolare e pedonale. Criticità anche alle reti idrica e fognaria e all'illuminazione pubblica.

Con la delibera viene richiesto alla Regione Calabria e, tramite questa, al Dipartimento nazionale della Protezione Civile il riconoscimento dello stato di emergenza, insieme all'attivazione delle procedure per il ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese e infrastrutture pubbliche. L'amministrazione sollecita inoltre la possibilità di deroghe ai termini previsti dalla normativa per affrontare le spese straordinarie.

Il Centro Operativo Comunale, attivato già il 9 ottobre, affianca gli uffici nella ricognizione dei danni, che dovrà concludersi con una relazione tecnica corredata dalla documentazione fotografica e amministrativa necessaria a quantificare gli interventi.

Nel pomeriggio si è svolta anche una riunione dell'Unità di Crisi in Prefettura a Reggio Calabria, con la partecipazione, in presenza o in videoconferenza, del prefetto, del Dipartimento regionale della Protezione Civile, di Calabria Verde e dei rappresentanti dei Comuni colpiti.

Melito Porto Salvo ha partecipato da remoto attraverso il Centro Com. Al centro del confronto la strategia per affrontare le criticità ancora presenti, coordinare gli interventi e individuare le priorità per il ripristino dei collegamenti e dei servizi.

Superata la prima fase dei soccorsi, si apre adesso quella della quantificazione dei danni e della ricerca delle risorse necessarie alla messa in sicurezza del territorio.