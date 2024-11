Notevoli i danni per alcune abitazioni ed esercizi commerciali. In tilt il centralino dei Vigili del fuoco

Il maltempo che in queste ore flagella la costa jonica cosentina sta causando allagamenti e notevoli disagi in particolare nell'area di Marina di Sibari, dove numerosi magazzini e scantinati sono allagati. Notevoli i danni per alcune abitazioni ed esercizi commerciali. In tilt il centralino dei vigili del fuoco. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta 2 fino alle ore 20 di questa sera per l'area di Rocca Imperiale, mentre permane l'allerta 1 in tutto il territorio regionale per il probabile verificarsi di precipitazioni intense.