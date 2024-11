Un'ondata di maltempo sta interessando tutto il territorio calabrese. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ieri una allerta meteo che prevedeva, a partire dalle prime ore del mattino, precipitazioni diffuse, localmente molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento ha diramato un'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico sulla Calabria meridionale che interesserà tutta la provincia reggina, mentre l'allerta è arancione sulla Calabria ionica, gialla su quella tirrenica.

Convocato il Centro coordinamento soccorsi nel Reggino

«In relazione alla previsione di avverse condizioni meteo - si legge in una nota dalla Prefettura - che interesseranno il territorio della provincia di Reggio Calabria, domenica 24 ottobre, con possibile estensione all’inizio della prossima settimana, comunicata dalla Regione Calabria con Messaggio di allertamento unificato ed attivazione della fase operativa comunale di pre-allarme, il prefetto Massimo Mariani ha disposto per la medesima giornata l’apertura - in via precauzionale - del Centro coordinamento soccorsi – Ccs per assicurare il costante monitoraggio dell’evolversi della situazione in raccordo con le altre componenti del sistema di protezione civile».