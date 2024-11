La Protezione civile regionali ha diramato il bollettino quotidiano di allertamento. Preoccupazioni per le criticità idrauliche ed idrogeologiche che potrebbero verificarsi nelle diverse aree

Il ciclone mediterraneo (Medicane), che due giorni fa ha colpito Sicilia e Calabria, si sta nuovamente avvicinando al Sud Italia creando non poche preoccupazioni dal punto di vista delle criticità idrauliche ed idrogeologiche che potrebbe provocare sui territori. La Protezione civile Calabria ha diramato il bollettino quotidiano di allertamento meteo-idro per la giornata di oggi e domani.

Fino alla mezzanotte del 28 ottobre, le zone di allertamento calabresi sono tutte colorate di verde.

Domani, 29 ottobre, la situazione metereologica dovrebbe peggiorare. È previsto uno stato di allerta arancione sul Reggino (zone 4;8), giallo sull’area centrale della Calabria (zone 3;7;6) e verde sul resto della regione.

Il report prevede: venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche di forte intensità, mareggiate lungo le coste esposte. Sono possibili inoltre fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.