Frana un tratto di strada tra Scilla e Melia. L’evento è accaduto tra le 08.30 e le 10.00 di questa mattina mettendo gravemente a rischio l’incolumità dei cittadini.

Le forti piogge che hanno interessato l’intero territorio reggino in questi giorni hanno provocato, proprio stamattina, la frana della Sp 15 Scilla – Melia. Ma a far crollare l’arteria, non sarebbero state solo le forti precipitazioni, ma anni di infiltrazioni e una fogna a cielo aperto che insiste da settimane. Peraltro, sulla stessa arteria, nel 2020, vennero spesi 300.000 euro per la messa in sicurezza, dopo dieci anni di cantieri mai conclusi. Dopo numerose segnalazioni ciò che si temeva è accaduto. È il risultato di anni e anni di incuria sia del manto stradale che dell’impianto fognario.