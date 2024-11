Un violento nubifragio si è abbattuto nelle prime ore di questa mattina sul territorio del comune di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La zona è stata interessata dal sistema di tipo tropicale Udine che si è formato nelle ultime ore sullo Ionio. In poche ore, secondo fonti del centro multirischi dell’Arpacal, sul territorio di Isola sono caduti 148,4 millimetri di pioggia: in una sola ora, dalle 7.15 alle 8.15 ne sono caduti 79 millimetri.



Molto intensa anche l’attività elettrica con 4000 fulmini nelle ultime 2 ore. Diversi i danni ed i disagi causati dalla chiusura delle strade interne del comune di Isola Capo Rizzuto mentre il tratto della statale 106 che costeggia la cittadina è stato interrotto al traffico e gli autoveicoli sono stati fatti transitare dal centro abitato.



Nel vicino porticciolo della frazione Le Castella il forte vento ed il moto ondoso hanno causato problemi alle imbarcazioni alcune delle quali hanno rotto gli ormeggi e sono affondate. Nella stessa frazione, inoltre, la pioggia ha ingrossato il torrente Acquavrava che scorre nei pressi dei villaggi turistici creando numerosi danni. La città di Crotone è stata solo sfiorata dal fenomeno atmosferico: che nelle stesse ore sono caduti solo 5,2 millimetri di pioggia

Disagi nel Catanzarese

Sono molti i disagi registrati in provincia di Catanzaro a causa dell’ondata di maltempo che imperversa sulla costa ionica calabrese dalla scorsa notte.



Lungo tutta la costa sono state soprattutto le mareggiate a creare problemi, con danni ingenti sulle spiagge che sono state risucchiate dalle onde alte anche alcuni metri. Barche trascinate in acqua in diversi centri, con disagi nell’area di Simeri Mare, dove anche gli stabilimenti balneari hanno subito danni.



Nella prima mattinata disagi anche per la viabilità, con allagamenti lungo la strada statale 106 e sulle arterie secondarie a Botricello e Cropani. Molte le scariche elettrichea che, al momento, non hanno creato conseguenze.