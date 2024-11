La Protezione civile della Regione Calabria ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per l’arrivo del ciclone mediterraneo che dovrebbe interessare anche la nostra regione.

Per oggi, invece, permane l’allerta rossa per la ionica centrale, mentre in arancione rimane solo la ionica reggina. Dunque, rispetto alle previsioni iniziali, ci dovrebbe essere dunque un peggioramento delle condizioni meteo in Calabria.

Scuole chiuse in Calabria oggi 30 ottobre

Scuole chiuse nel Catanzarese

A Catanzaro il sindaco Sergio Abramo ha emanato un'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole, degli impianti sportivi e tutti i cantieri e scavi in alveo. Inontre è stato riattivato il Coc (centro operativo comunale).

A Soverato è stata disposta la chiusura delle scuole. Il Comune di Davoli ha deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani per l'emergenza maltempo. Scuole chiuse anche a Chiaravalle, Settingiano, Borgia, Sersale, Sellia Marina, Marcellinara, Cropani, Vallefiorita, Squillace, Tiriolo, Stalettí, Montepaone, Montauro, Gasperina, Serrastretta, Gimigliano, Girifalco, Amaroni e Botricello.

Scuole chiuse nel Crotonese



Le scuole resteranno chiuse a Isola Capo Rizzuto e Cutro.

Maltempo Calabria, gli aggiornamenti LIVE

A seguito dell'allerta meteo livello arancione emanata dalla ProCiv Regionale per oggi 29 ottobre fino alle ore 24.00 il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Ad Isola Capo Rizzuto disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi.

Nel Catanzarese, il Comune di Gimigliano con propria ordinanza ha disposto il divieto di transito veicolare e pedonale del ponte sul fiume Corace e su piazzale Pullano in località Porto a causa del possibile innalzamento del livello del fiume Corace. Il divieto di transito veicolare e pedonale del sottopasso ferroviario in località Carigli a causa di possibile allagamento e l’interdizione della sosta di persone e mezzi lungo le fasce di rispetto di tutti i corsi d’acqua rientranti nel territorio comunale. Le disposizioni in vigore fino alla mezzanotte di sabato 30 ottobre.