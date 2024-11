La Protezione civile regionale della Calabria ha diramato un bollettino di allerta meteo rossa per domani per il Tirreno Cosentino. Allerta gialla per tutto il resto della regione ad eccezione della zona del lametino dove l'allerta è arancione. In particolare, riferisce la Protezione civile calabrese, per domani sono previste "piogge diffuse e temporali sparsi" sull'alto Tirreno Cosentino e "piogge e temporali sparse" sul lametino. Sul resto della regione sono previste "piogge sparse e temporali isolati, rovesci o temporali isolati". Attesi anche "venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo".

Scuole chiuse a Cosenza e a Rende

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha ordinato la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale. L'ordinanza di chiusura delle scuole - si legge nella nota diramata dal Comune - si è resa necessaria «per far sì che le strade, durante gli eventi meteo avversi, rimangano, per quanto possibile, libere dal traffico, al fine di agevolare gli eventuali soccorsi ed aiuti ed anche in considerazione dell'esigenza di limitare gli spostamenti di persone e veicoli nel territorio cittadino, atteso, inoltre, che lo spostamento degli studenti, per raggiungere i plessi scolastici, determinerebbe una circolazione molto intensa in condizioni di viabilità non ottimali». Il provvedimento riguarda riguarda tutte le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compreso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”, nonché i servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età – con inclusione delle ludoteche, presenti nel territorio del Comune di Cosenza.

Resteranno chiuse nella giornata di domani anche tutte le scuole del territorio comunale di Rende, in virtù dell'ordinanza adottata dal sindaco Marcello Manna.

Lezioni sospese anche all'Unical

L'interruzione delle attività didattiche riguarderà anche l'Università della Calabria. Oltre che lungo le coste del Tirreno cosentino, dunque, anche nell'area urbana del capoluogo bruzio e la Valle del Crati sono attese intense precipitazioni, con il rischio che possano causare frane e smottamenti.