Sfiorata la tragedia stanotte nel centro storico di Rossano, nell’antico rione Bancato, dove a causa delle forti piogge che si sono rovesciate sul centro ionio e per evidenti infiltrazioni d’acqua è venuto giù il solaio di un’abitazione. Gli abitanti dello stabile stanno tutti bene e non si registrano particolari disagi se non quelli logistici. Il solaio crollato è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano giunti prontamente sul posto.

Intanto, durante la notte appena trascorsa, oltre alla grande paura dei cittadini di via Lussemburgo per l’improvvisa piena del torrente Fellino (leggi anche Maltempo, notte di paura a Corigliano-Rossano. Torna l'incubo alluvione) altri disagi si sono verificati nei due centri urbani di Corigliano e Rossano. Le criticità maggiori si sono registrate ai piani bassi, negli scantinati e nei garage. Tantissime le attività che hanno subito infiltrazioni d’acqua e danni.