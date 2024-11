«Un evento davvero terribile, ieri abbiamo avuto più di tre ore di nubifragio, una cosa mai vista che ha messo a dura prova la popolazione e ha creato danni alle attività agricole». Lo dice all'Agi il sindaco di Cerchiara di Calabria (Cosenza), Antonio Carlomagno. Ieri a Cerchiara e nell'area del Pollino si è registrato un temporale di gravi proporzioni, che ha causato allagamenti e danni anche nel centro abitato, dove sono state diverse le abitazioni e i magazzini allagati. Si sono registrati anche degli smottamenti sulla strada provinciale che conduce al centro storico del paese che è stato isolato per diverse ore. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. E un allevatore ha segnalato di aver perso molti capi di bestiame.

«Abbiamo vissuto ore di angoscia e apprensione, ci è tornato alla memoria l'evento tragico del Raganello, che ha causato 10 vittime qualche estate fa», ha detto ancora il sindaco. Oggi la situazione del meteo è decisamente migliorata, ma le scuole sono rimaste chiuse per precauzione.

In un post su Facebook il primo cittadino ha ringraziato, a nome di tutta la Comunità di Cerchiara, il vescovo, il sindaco di Cassano allo Ionio Gianni Papasso e l'intero cosiglio comunale «per la vicinanza ed il sostegno offertoci per questa inattesa calamità naturale». Tecnico comunali stanno ispezionando il territorio ad est del centro abitato, dove maggiori sono i danni infrastrutturali, e alcune aziende agricole. «Fortunatamente - spiega il sindaco - non si registrano danni alle persone. Siamo certi che le istituzioni sovracomunali, la Protezione civile, con le quali siamo in costante contatto, ci aiuteranno a superare questa grave criticità».