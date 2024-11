Mareggiate e forti raffiche di vento a Crotone, dopo le brevi nevicate avvenute nella notte e nelle prime ore del mattino. Il maltempo sta causando disagi in tutta la provincia, dove sono impegnate dalle prime luci dell’alba diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Proprio a causa del vento, che rende il lavoro ancor più faticoso, in mattinata i pompieri hanno eseguito una ventina di interventi per insegne pericolanti, alberi divelti, recupero autovetture, incendi di canne fumarie e caldaie.

In particolare, in via Amatruda a Crotone, il vento ha scoperchiato una tettoia in lamiera, che si è abbattuta su alcune auto parcheggiate, danneggiandole. Si è immediatamente provveduto a mettere in sicurezza la zona e si sta verificando se la tettoia fosse autorizzata. Per fortuna non si registrano feriti. In via Pelusi dove si è verificata invece la caduta di alcuni pezzi di cornicione.

Il sindaco Vincenzo Voce e la vice sindaco Rossella Parise, che ha la delega alla Protezione Civile, stanno seguendo personalmente tutte le fasi delle attività in costante contatto con il Centro Operativo Comunale e il comando di Polizia Locale.

I vigili del fuoco consigliano di limitare le uscite, di non sostare sotto alberi o insegne e stare molto attenti agli ingombri stradali improvvisi. Il Comune invita alla prudenza e alla collaborazione.