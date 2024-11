Per i primi interventi di soccorso e di ripristino dei servizi essenziali sono stati stanziati 8 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali

La dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio dei comuni della fascia ionica, delle province di Cosenza e di Crotone. Per i primi interventi di soccorso e di ripristino dei servizi essenziali, sono stati stanziati 8.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.