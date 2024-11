Cresce la preoccupazione per la pioggia che sta cadendo incessantemente in queste ore in Calabria. La Protezione civile ha aggiornato e diramato un nuovo bollettino di elevata criticità sia per rischio idraulico che idrogeologico. In particolare per il livello 3, che impone l'atitvazione di tutte le procedure per la gestione della fase operativa di allarme, sono stati segnalati i seguenti centri divisi per provincia:

Reggio Calabria

Stignano, San Pietro di Caridà, San Giovanni di Gerace, Placanica, Martone, Galatro, Caulonia,

Catanzaro

Lamezia Terme, Soveria Mannelli, Serrastretta, San Pietro a Maida, Platania, Maida, Gizzeria, Feroleto

Antico, Falerna, Decollatura, Conflenti

Vibo Valentia

Fabrizia, Nardodipace

Per il livello 2, che segnala uno stato di pre-allarme, invece:

Reggio Calabria

Marina di Gioiosa Ionica, Mammola, Grotteria, Gioiosa Ionica

Vibo Valentia

Vazzano, Vallelonga, Soriano, Calabro, Sorianello, Sant Onofrio, Pizzoni, Mongiana, Filogaso, Arena, Acquaro

Catanzaro

San Pietro Apostolo, San Mango d’Aquino, Nocera Terinese, Motta Santa Lucia, Miglierina, Martirano Lombardo, Martirano, Fossato Serralta, Cenadi, Amato

Cosenza

Carpanzano, Altilia