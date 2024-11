Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha predisposto in via precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 3 ottobre, poiché sono previste condizioni meteo avverse. La comunicazione è giunta poco fa direttamente dall'ente comunale pitagorico. Stesso avviso anche per Cirò: il sindaco Francesco Paletta ha disposto la chiusura delle scuole, in seguito all’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile regionale e confermata dalla Prefettura pitagorica nel pomeriggio di oggi.