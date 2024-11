Per il sindaco «Le frane che sono state rimosse, stanno lavorando gli operai di Castore, si tratta di una frana a Bocale, zona torrente Colella e San Filippo a Pellaro. Ci sono state cadute di rami un diverse zone della città, in centro, via Tripepi, prontamente rimossi, vicino alla chiesa del Soccorso ed in zona di Modena, ma senza grossi danni. Diversi interventi da registrare hanno riguardato l’illuminazione pubblica, sempre a Pellaro è stato ripristinato il semaforo e ci sono stati interventi su pali della luce pericolanti. Per domani, grazie a Sielte, è prevista la messa in sicurezza di un palo della luce. Infine si è proceduto alla disostruzione di tombini e caditoie. Per fortuna grazie al lavoro fatto non ci sono stati danni irreperibili».

Un lavoro per cui il sindaco ringrazia Protezione civile, polizia locale, Castore, Avr, i vigili del fuoco. Non si è allagata piazza della Pace, né il sottopasso di Pellaro. «Questo non è frutto del caso ma del lavoro di attività programmate – e poi ha aggiunto – La situazione di allerta si protrarrà per le prossime 24 ore e quindi prolungheremo la chiusura delle scuole. Ogni provvedimento che prendiamo lo facciamo nel pieno rispetto regole e per la tutela salute pubblica. Non possiamo sfidare la sorte. Ho deciso di chiudere anche per domani il lungomare».