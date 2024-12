Vento forte e temporali a Nocera Terinese Marina, ormai da tempo, significano solo una cosa: allagamenti. Una situazione che si ripete da tempo, soprattutto nell’area dell’ormai ex Lungomare San Francesco di Paola di cui sono rimaste solo briciole dopo anni di mareggiate e incuria. E il maltempo verificatosi negli ultimi giorni, soprattutto nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, ha nuovamente causato danni e disagi ai residenti e alle attività commerciali che vi insistono.

Il sindaco Saverio Russo spiega che la situazione è «diventata sempre più preoccupante» e «mette a rischio sia il centro abitato che infrastrutture strategiche come la Strada Statale 18». Inoltre informa che: «La distanza tra il mare e alcuni abitazioni si è ridotta a circa 20-25 metri, rendendo urgente un intervento mirato per fronteggiare la situazione», in particolare nel caso di una abitazione dove risiedono due nuclei familiari, di cui uno composto da persone anziane. E per questo motivo «l’amministrazione comunale sta considerando lo sgombero delle abitazioni per ragioni di sicurezza».

«A livello regionale, si sta lavorando al progetto definitivo per la realizzazione di barriere a mare, con l’approvazione prevista nei primi mesi del 2025 e l’inizio dei lavori auspicato per l’autunno, compatibilmente con i tempi burocratici – continua il sindaco -. Tuttavia, l’urgenza richiede anche un intervento immediato da parte dell’Anas per la messa in sicurezza della Ss 18, un’arteria essenziale per i comuni della costa tirrenica».

Poi Russo conclude: «Si rendono necessari interventi tampone per proteggere il territorio dalle future mareggiate invernali. Questa emergenza sottolinea l’importanza di strategie integrate e tempestive per contrastare l’erosione costiera e salvaguardare le comunità locali».