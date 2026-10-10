Criticità nel funzionamento di impianti di potabilizzazione e difficoltà nell’approvvigionamento idrico nel Catanzarese e nel Cosentino. Blocchi anche a Reggio Calabria

Il forte maltempo che dalla notte scorsa sta interessando gran parte della Calabria sta causando criticità nel funzionamento di alcuni impianti del sistema idropotabile regionale gestiti da Sorical.

In particolare, risultano temporaneamente fermi gli impianti di potabilizzazione di Crocchio, nel Catanzarese, e di Casali, nella Presila Cosentina, a causa dell'elevata torbidità delle acque grezze in ingresso conseguente alle intense precipitazioni registrate nelle ultime ore.

I tecnici Sorical stanno monitorando costantemente l'evoluzione della situazione. Gli impianti saranno riattivati non appena i parametri di torbidità rientreranno nei limiti che consentono il corretto processo di potabilizzazione e la piena garanzia della qualità dell'acqua distribuita.

Disagi si registrano anche nella città di Reggio Calabria, dove alcuni impianti hanno subito blocchi a causa di improvvisi sbalzi di tensione sulla rete elettrica. Il personale Sorical è immediatamente intervenuto ed è attualmente impegnato nelle operazioni di riavvio e ripristino della piena funzionalità degli impianti.

A causa dei disservizi registrati e del ridotto livello di accumulo nei serbatoi, in alcune zone della città potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione o irregolarità nell'erogazione idrica fino al completo ripristino del sistema.

Sorical continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e a informare tempestivamente cittadini, Comuni e gestori interessati sugli sviluppi della situazione.