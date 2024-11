La giornata di allerta gialla sulla regione è stata caratterizzata da forti precipitazioni, venti di burrasca e mareggiate, soprattutto lungo la costa tirrenica. Al momento sono una cinquantina gli interventi effettuati ed in corso – a partire dalla notte tra sabato e domenica – da parte dei vigili del Fuoco in tutta la Calabria. A causa del maltempo è stata rinviata anche la partita Paolana-Rende, del campionato di Eccellenza e si segnalano disservizi a diversi impianti idrici.

Maltempo in Calabria, chiuso il lungomare di Fuscaldo

A Fuscaldo il Comune ha deciso di chiudere il lungomare e le strade messe a rischio dalle mareggiate. «Le condizioni meteorologiche sono, purtroppo, in peggioramento. A preoccuparci maggiormente sono le mareggiate e la pioggia», segnala l’amministrazione comunale. Il sindaco Giacomo Middea ha attivato il Centro operativo comunale: sono osservazione le aree a rischio frana e a rischio inondazione. Ai cittadini, sui social, il Comune consiglia «massima prudenza e di non uscire dalle proprie abitazioni se non per motivi che rivestano carattere d’urgenza».

Maltempo, le decisioni dei sindaci di Amantea e Cetraro

Anche ad Amantea e a Campora San Giovanni, in seguito alla segnalazione di allerta della Protezione civile regionale, il sindaco ha disposto la chiusura del lungomare al traffico veicolare e pedonale. I varchi di accesso sono stati chiusi con transenne e nastro della Polizia Locale. Il consiglio per la cittadinanza è «di procedere con estrema prudenza sulle strade che costeggiano il mare. Gli spruzzi d’acqua riducono sensibilmente la visibilità». Il forte maltempo sta sferzando anche la zona tirrenica con il sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo che ha disposto «la temporanea chiusura al traffico sia veicolare che pedonale del Lungomare del Borgo San Marco e del Lungomare di Lampetia».

Rende, i torrenti Emoli e Surdo oltrepassano gli argini

Continuano le precipitazioni piovose a Rende e in tutto l'hinterland cosentino con i torrenti Emoli e Surdo che hanno oltrepassato gli argini (foto sopra), comportando allegamenti per ora moderati. Si innalza così il livello di attenzione, anche per il protrarsi della perturbazione sulla Calabria per le prossime ore e per i prossimi giorni. con l'acqua ha invaso parte del parco fluviale.

Maltempo, smottamento isola un’abitazione a Lamezia Terme

Non ci sono situazioni particolarmente critiche, ma anche nel Lametino il maltempo si è fatto sentire. In contrada Acquadauzano, alla periferia di Lamezia Terme, uno smottamento ha bloccato la strada di accesso a una abitazione che attualmente risulta isolata. Sul posto sono intervenute, in mattinata, la squadra del Distaccamento di Lamezia Terme e la polizia locale.

Rosaria Succurro: «I nostri uomini e i nostri mezzi sono al lavoro sulle arterie provinciali»

«Da stamattina i nostri uomini e i mezzi del settore viabilità sono al lavoro sulle arterie provinciali interrotte per le avverse condizioni atmosferiche. Da Lattarico a Cerisano a Grimaldi non sono mancati frane e smottamenti ma la situazione sta tornando piano piano alla normalità. In Sila i nostri mezzi spalaneve sono all’opera per garantire la sicurezza viaria delle strade innevate dalle prime ore dell’alba. Andiamo avanti senza sosta monitorando le previsioni meteo che non promettono bene per le prossime ore ragion per cui raccomando massima prudenza». A renderlo noto tramite i canali social il Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro