Emesso un avviso di criticità di livello rosso sul versante ionico e di livello arancione sul versante tirrenico. Previsti temporali, venti forti e mare molto mosso

CATANZARO - Il centro funzionale multirischi dell'Agenzia regionale per la protezione della ambiente della Calabria (Arpacal) ha emesso un avviso di criticita' per la giornata di domani di livello rosso sul versante ionico e di livello arancione sul versante tirrenico.

"Sono previste precipitazioni diffuse a informano dalla sala operativa del Multirischi - anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici e sparse sulle altre zone. Inoltre, i venti saranno forti dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca o burrasca forte ed i mari si prevedono molto mosso il Tirreno, agitato lo Ionio, con moto ondoso in generale ulteriore aumento nel pomeriggio e possibili mareggiate specie lungo le zone ioniche. Pertanto - prosegue l'Arpacal - si raccomanda la massima attenzione ed in particolare di: non transitare o sostare lungo gli argini dei corsi da acqua, sopra ponti o passerelle; fare attenzione ai sottopassi che potrebbero essere soggetti ad allagamenti; fare attenzione alle scarpate naturali o artificiali; non ripararsi sotto alberi isolati. Il centro funzionale seguira' l ' evolversi della situazione - si legge - in contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, le Prefetture e la Regione Calabria e provvedera', ove necessario, a rendere disponibili successivi aggiornamenti".