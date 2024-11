Il maltempo di questi giorni e soprattutto il vento che continua a soffiare anche con violente raffiche oltre i 100 km/h, hanno creato non pochi disagi in varie parti della Calabria. Alberi sulla carreggiata e strade temporaneamente divelte, ma non solo. Danni ci sono stati anche nelle aziende agricole, per come riporta Coldiretti Calabria che fa riferimento soprattutto alla zona silana e presilana del Cosentino e alla Valle del Crati.

«Per il vento impetuoso sono caduti alberi, lamiere, ponteggi, tettoie di stalle, fienili e case rurali. Grande spavento, in particolare, per gli allevatori che hanno dovuto tranquillizzare i loro animali», si legge in una nota.

Le forti raffiche di vento hanno interessato anche la pianura, in particolare la Valle del Crati e «hanno interessato fabbricati rurali, ma anche serre e tunnel che hanno avuto danneggiato le coperture in vetro e/telo che sono stati letteralmente spazzati via. A causa di ciò vivai, ortaggi e fiori hanno avuto la peggio. Pur in presenza di danni evidenti - conclude Coldiretti – è ancora presto per fare una prima stima dei danni».