Resta altissima l'attenzione per l'ondata di maltempo che sta colpendo il Reggino ionico. Dopo una notte di piogge torrenziali che ha causato gravi danni e allagamenti nel centro di Melito di Porto Salvo, si registrano forti criticità e smottamenti lungo la viabilità interna dei Comuni collinari ed montani dell'Area Grecanica.

Strada Provinciale interrotta: cedimento strutturale Criticità si registrano sulla Strada Provinciale, nell'arteria che da San Lorenzo sale verso Roccaforte del Greco. Dopo il bivio per Bagaladi, si è verificato un nuovo cedimento in corrispondenza dell'atavico avvallamento già noto per la sua fragilità. L'assenza di un intervento di consolidamento strutturale definitivo per mancanza di fondi dedicati con lavori di sola risagomatura – che appesantiscono il terreno – hanno provocato un ennesimo crollo a causa delle infiltrazioni e del peso del manto stradale.

Fango a Roghudi, sopralluoghi nel borgo vecchio. Disagi anche a Roghudi nuovo dove si registra la presenza di fango che il sindaco Zavettieri sta facendo rimuovere. Il primo cittadino si sta recando personalmente a Roghudi Vecchio e nelle frazioni interne per verificare la presenza di ulteriori frane o danni di rilievo alle strutture del borgo.

Ordinanze di divieto di transito considerati i rischi legati al un eventuale peggioramento delle condizioni meteo lungo i collegamenti interni, diversi Sindaci del comprensorio starebbero emanando ordinanze urgenti per vietare il transito sulle arterie più esposte, allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore dall'esito dei sopralluoghi in corso.