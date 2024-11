Allagamenti e frane a Crotone e Catanzaro



Il maltempo che da giorni sta investendo le regioni del nord Italia da ieri sera, si è abbattuto, anche, sulla Calabria e in particolar modo lungo la costa jonica. I violenti nubifragi hanno, dapprima interessato la zone del crotonese per poi spostarsi nel catanzarese. Nelle due aree non sono stati comunque registrati particolari disagi.



Allagamenti si sono verificati lungo la strada statale 106, di cui alcuni tratti sono stati interrotti a causa della presenza di acqua, fango e detriti. Alcuni scantinati e depositi sono stati invasi dall'acqua. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati concentrati proprio sugli allagamenti, soprattutto con l'impiego di idrovore. Le previsioni indicano un peggioramento in serata e per tutta la giornata di domani, al punto che è stato diffuso lo stato di allerta meteo con particolare riguardo alla fascia ionica e alla zona dello Stretto di Messina.