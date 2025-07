Pressioni psicologiche e minacce continue in casa si sono protratte nel tempo rendendo impossibile una normale convivenza

Una storia di sofferenza domestica che si trascinava da anni. Al centro storico di Corigliano, i Carabinieri della stazione cittadina hanno messo fine a una lunga sequenza di maltrattamenti subiti da una donna per mano del marito. L’uomo, un cinquantenne del posto, è stato arrestato nelle scorse ore e ora si trova agli arresti domiciliari.

La misura è stata disposta a seguito di un’attività investigativa che ha documentato una situazione familiare estremamente delicata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la violenza si consumava tra le mura domestiche, davanti agli occhi dei figli. Un clima opprimente, segnato da continue minacce, offese e atteggiamenti volti a umiliare e calpestare la dignità della moglie.

Episodi che non si sono limitati a una fase isolata, ma che si sono protratti nel tempo, rendendo impossibile una normale convivenza. L’uomo resterà ora sotto stretta sorveglianza in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.