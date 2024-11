I carabinieri forestali hanno denunciato un uomo di Malvito per furto venatorio. Nelle pertinenze della sua abitazione di località Priolo, i militari hanno rinvenuto alcune gabbie contenenti nove esemplari della famiglia dei corvidi, in particolare quattro merli, due cornacchie e tre ghiandaie. Dagli accertamenti effettuati è emerso che gli esemplari erano stati prelevati in natura direttamente dai nidi e che l’uomo era privo di porto d’armi e di licenza di caccia. Poiché gli esemplari erano detenuti senza alcun titolo e costituiscono patrimonio dello Stato, si è provveduto al loro sequestro ed alla liberazione nei boschi.