Il testimone di giustizia chiede l'oscuramento della pagina facebook 'Onore e Dignità' gestita da Torcasio, appena condannato a trenta anni nel processo Andromeda

“Ho deciso di fare questa segnalazione pensando al sacrificio che io e tante persone stiamo facendo con gli incontri nelle scuole per parlare di legalità. Non possiamo permettere che ci siano altre persone che dicano il contrario o nei loro profili presentino foto con pistole, difendano gli ergastolani, salutino i loro compari. Non ce lo possiamo permettere”.

A parlare così è il testimone di giustizia Rocco Mangiardi che chiede che venga oscurata “Onore e dignità”, pagina con più di 18000 mi piace in cui vengono esaltati i detenuti, massacrati i pentiti e dati messaggi in linea con una mentalità al limite della legalità. A crearla Vincenzo Torcasio, detto Giappone, condannato dalla sentenza Andromeda a scontare trenta anni di carcere. Una delle condanne più pesanti quella che lo riguarda all'interno di un processo scaturito da un'operazione che ha sgominato la cosca degli Iannazzo e dei Cannizzaro Da Ponte.

Tiziana Bagnato