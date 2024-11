Ventidue gru contemporaneamente alzate, quindi non operative, e nel weekend reso tragico dal maltempo anche l'economia paga il suo prezzo. A Gioia Tauro il forte vento ha di fatto bloccato tutte le post panamax lungo la banchina del terminal container, in un modo che ha pochi precedenti nella storia quasi trentennale dello scalo.

Non piove, ma le forti raffiche che ancora si registrano - le stesse che in queste ore stanno isolando Lipari e, più a Sud, sul lungomare di Reggio Calabria sono all'origine della caduta mortale di un albero - hanno obbligato le autorità marittime a interdire le operazioni aeree di carico e scarico. Il porto è aperto ma lungo la banchina le portacontainer non possono essere lavorate. Un quadro di allerta che non si sa ancora quando potrà finire, determinando la ripresa della operatività delle gru che, per ora, stanno col "braccio" alzato di fronte all'inclemenza del tempo e agli effetti di questa mancata primavera.