L’uomo ha dichiarato agli agenti di Villa San Giovanni di essere fuggito in seguito a un litigio con la moglie

Nei giorni scorsi, a Villa San Giovanni, il personale della Polizia Ferroviaria, durante l’espletamento dei normali controlli di vigilanza in stazione, ha individuato un soggetto che alla vista degli uomini in divisa tentava di allontanarsi. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell’uomo, sono riusciti a fermarlo ed identificarlo.



Si è così potuto accertare che l’uomo, un 56enne residente a Catania, con precedenti per violenza carnale, atti osceni, rapina, gioco d’azzardo, detenzione di stupefacenti ed evasione, risultava ristretto in regime di detenzione domiciliare nella città etnea per il reato di tentata estorsione.



Il 56enne ha dichiarato ai poliziotti di aver lasciato la propria abitazione, manomettendo il braccialetto elettronico previsto per i soggetti destinatari di provvedimento di detenzione domiciliare, a seguito di un litigio con la moglie.

Il fermato è stato quindi arrestato dal personale della Polizia Ferroviaria di Villa San Giovanni e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Arghillà Nord.