Il corpo senza vita di un ragazzo di 33 anni è stato rinvenuto la scorsa notte in un rudere nelle campagne di Marano Marchesato, centro delle serre cosentine. Della vicenda è stato informato il magistrato di turno Maria Luigia D'Andrea che con ogni probabilità procederà a disporre l'autopsia per accertare le cause della morte.

Secondo quanto si è appreso, sarebbero stati rilevati sul cadavere tracce ematiche e segni di violenza. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Cosenza.