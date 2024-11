Il proprietario del locale è finito agli arresti domiciliari. La droga si trovava all'interno di un barattolo in vetro posizionato vicino alla cassa

Circa 48 grammi di cannabis, contenuti in un barattolo di vetro posizionato ben in vista sul bancone del bar, tra caffè e cornetti. Sul recipiente, vicino alla cassa, un'etichetta con la scritta “Maria € 5 al grammo”. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Soverato all'interno di un bar annesso ad un’area di servizio carburanti.

Il gestore del pubblico esercizio, un 46enne della zona, è stato così arrestato in flagranza per la vendita della droga. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento; da un’ulteriore perquisizione domiciliare a casa dell’uomo sono stati trovati altri 3 grammi di marijuana. Il 46enne su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro è stato sottoposto agli arresti domiciliari.