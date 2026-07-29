Due piantagioni di cannabis sativa nascoste tra le campagne a cavallo tra Cutro e Papanice sono state individuate e sequestrate dalla Guardia di Finanza di Crotone nel corso di un'operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio. L'intervento ha consentito di sottrarre al mercato illecito 128 piante di marijuana, già in avanzato stato di fioritura e ormai prossime alla raccolta.

L'attività investigativa è nata da un mirato monitoraggio di alcune aree agricole della provincia crotonese, avviato con l'obiettivo di individuare eventuali coltivazioni illegali. Fondamentale, in questa fase, è stato il contributo del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, che ha impiegato un elicottero della Sezione Aerea di Lamezia Terme per sorvolare la zona e individuare dall'alto le due piantagioni.

La successiva operazione, sviluppata sia via terra che via aerea, ha permesso ai finanzieri di localizzare le coltivazioni all'interno di due fondi agricoli in evidente stato di abbandono. Le piante, in avanzato stato di maturazione, erano ormai pronte per essere raccolte e successivamente immesse sul mercato dello spaccio.

Le perquisizioni eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno inoltre portato al sequestro dell'intero sistema utilizzato per mantenere in vita le piantagioni. I militari hanno rinvenuto un timer temporizzatore, diverse elettrovalvole e numerosi tubi destinati alla distribuzione dell'acqua.

L'attrezzatura consentiva di alimentare un sistema di irrigazione completamente automatico, permettendo l'annaffiatura delle coltivazioni senza la necessità della presenza costante dei responsabili sul posto e riducendo così il rischio di essere scoperti durante le fasi di crescita delle piante.

Secondo la stima della Guardia di Finanza, il sequestro rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali che sfruttano il territorio della provincia di Crotone per la produzione di sostanze stupefacenti. Le 128 piante di marijuana avrebbero infatti consentito di ricavare un ingente quantitativo di droga, con un profitto illecito stimato in oltre 500mila euro.