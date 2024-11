Sono stati arrestati per violazione della normativa sugli stupefacenti. Domiciliari per il 54enne

Ieri mattina, nell’ambito del piano di intensificazione dei servizi di controllo del territorio, ilo personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Condofuri ha effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di P.A.S., 54enne, e P.B., 30enne, nel territorio del Comune di Roghudi (RC).

!banner!

All’interno di un sacco in plastica nero comunemente utilizzato per la raccolta di rifiuti domestici, gli Agenti hanno rinvenuto quattro pacchi di cellophane al cui interno, sotto vuoto, era custodita della marijuana per un peso complessivo di 2 chili e 154 grammi. I due uomini, quindi, sono stati arrestati per la violazione della normativa sugli stupefacenti. In data odierna il gip al Tribunale di Reggio Calabria, concordando con le risultanze investigative, ha emesso l’ordinanza di convalida di entrambi gli arresti e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il 54enne.