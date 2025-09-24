Un altro tragico incidente ha macchiato di sangue l’asfalto della statale 106. Un uomo di 85 anni è stato investito da un’automobile sul centralissimo Corso Carlo Maria, a Marina di Gioiosa Jonica. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada quando è stata colpita dal veicolo.

Subito dopo l’incidente è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale di Locri. Purtroppo, nonostante le prime notizie confortanti e l’impatto fosse stato poco violento, le condizioni sono successivamente peggiorate non lasciandogli scampo, e in serata è stato comunicato il suo decesso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale per i rilievi del caso e i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al vaglio degli investigatori le immagini dalle telecamere di sorveglianza comunali.