L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio in pieno centro cittadino: l’85enne non ce l’ha fatta. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza
Un altro tragico incidente ha macchiato di sangue l’asfalto della statale 106. Un uomo di 85 anni è stato investito da un’automobile sul centralissimo Corso Carlo Maria, a Marina di Gioiosa Jonica. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada quando è stata colpita dal veicolo.
Subito dopo l’incidente è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale di Locri. Purtroppo, nonostante le prime notizie confortanti e l’impatto fosse stato poco violento, le condizioni sono successivamente peggiorate non lasciandogli scampo, e in serata è stato comunicato il suo decesso.
L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale per i rilievi del caso e i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al vaglio degli investigatori le immagini dalle telecamere di sorveglianza comunali.