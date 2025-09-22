L'anticiclone non sembra mollare la presa. Il promontorio africano infatti interessa la Calabria ormai da settimane con condizioni meteorologiche che si mantengono stabili e con temperature tuttavia leggermente al di sopra delle medie stagionali ma con clima pienamente estivo nelle ore più calde.

Cambio di circolazione: arriva l'autunno

Ecco però che sembra vedersi la luce in fondo al tunnel: una saccatura di origine atlantica tenderà a scivolare verso Sud raggiungendo in queste ore le Regioni del Nord Italia. Qui essa causerà maltempo localmente intenso specie lungo le aree occidentali anche a causa delle temperature anomale che si registrano da giorni. Tale perturbazione però tenderà a scendere di latitudine: essa raggiungerà anche la Calabria a metà settimana apportando fenomeni temporaleschi in particolare lungo le aree Tirreniche con precipitazioni localmente moderate. Successivamente si avrà un generale cambio di circolazione con temperature in netto calo e valori che tenderanno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali. Per i dettagli previsionali però vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti ma una cosa è sicura: la transizione da estate e autunno è ormai imminente.