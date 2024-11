La notifica del Viminale anche per un ex assessore. Udienza fissata a fine mese

Dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, il Ministero dell'Interno ha chiesto l'incandidabilità dell'ex sindaco di Marina di Gioiosa Jonica Domenico Vestito. La notifica della richiesta del Viminale è rivolta anche all’ex assessore Francesco Lupis. L’udienza per entrambi è fissata dinanzi al tribunale di Locri per il prossimo 27 febbraio.