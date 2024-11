Chiuso per rapina. La saracinesca dell’ufficio postale di Martone, nella Locride, è abbassata da 20 giorni, da quando due persone travisate hanno colpito il vetro blindato dello sportello per un furto fortunatamente non andato a buon fine. La comunicazione ufficiale di Poste Italiane affissa fuori parla di lavori interni, a quanto pare nelle ultime tre settimane mai eseguiti, con forti disagi per gli anziani del posto, quasi la maggioranza dei residenti.

L’ufficio postale più vicino a cui rivolgersi è quello di San Giovanni di Gerace, quello aperto anche di pomeriggio a Gioiosa Jonica. Il sindaco Giorgio Imperitura non ci sta, e chiama i vertici nazionali. «Si trovi presto una soluzione – tuona il primo cittadino – si faccia presto per riaprire quello che rappresenta un servizio fondamentale per i cittadini».