Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica è un punto di riferimento fisso per il Paese, una tradizione ma non solo. Soprattutto quest’anno, con l’imminente elezione del nuovo Presidente e tutte le tensioni politiche che ruotano attorno. Mattarella “accetterà” di esser riconfermato? Oppure sarà Draghi ad andare al Quirinale? E Berlusconi, riuscirà nel completare la sua trama politica per salire al Colle? Tutte domande che si pongono gli italiani, che stasera cercheranno di carpire qualche segnale dal discorso che Sergio Mattarella terrà alle 20.30, dinnanzi alle telecamere della Rai ma a reti unificate, quindi anche sugli altri canali.

Secondo le prime anticipazioni, le prove generali del discorso sono già cominciate e la location dovrebbe essere quella consueta; la scrivania della Palazzina, l'ala del Quirinale dove sono gli uffici e gli appartamenti privati del Presidente della Repubblica. In piedi o seduto? Anche queste domande si pongono i giornalisti in attesa delle parole del Capo dello Stato.

Tra i possibili argomenti, c’è ovviamente il riferimento alla pandemia e al modo in cui l’Italia la sta contrastando, ma l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla sua successione. Bisognerà leggere tra le righe, perché Mattarella non può esprimersi in maniera esplicita su un tema che rientra comunque nelle prerogative del Parlamento, a cui spetta la scelta del nuovo Presidente. Ovvio però che una sua chiusura definitiva sulla possibilità di un nuovo mandato sarebbe una sorta di pietra tombale sull’ipotesi.

Non resta che aspettare e ascoltare il discorso del Presidente della Repubblica.