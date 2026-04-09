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Cronaca

Maxi confisca da 6 milioni a Reggio Calabria: smantellato sistema di corruzione negli appalti pubblici

9 aprile, 2026
Incidente aereo

Ultraleggero precipitato a Grisolia, parla il pilota: «È andata bene, ringrazio Dio. Per fortuna nessun ferito»

Il velivolo era partito dalla Sicilia ed era diretto verso la costa tirrenica cosentina, con destinazione Scalea, dov’era stata prevista la sosta per il rifornimento del carburante. Ma una volta giunto nei cieli di Diamante, il motore del piccolo aereo biposto si sarebbe spento all’improvviso
Ultraleggero precipitato a Grisolia, parla il pilota: «È andata bene, ringrazio Dio. Per fortuna nessun ferito»\n
Fase processuale

Processo Recovery, in aula i pentiti chiave: parte l’esame dei collaboratori

Nell’aula della Corte d’Assise di Cosenza entra nel vivo il dibattimento sull’inchiesta antimafia. Attesi Celestino Abbruzzese e Ivan Barone, figure ritenute centrali dall’accusa per ricostruire equilibri e assetti delle cosche cosentine
Antonio Alizzi
Processo Recovery, in aula i pentiti chiave: parte l’esame dei collaboratori\n
Follia a Pasquetta

Isola Capo Rizzuto, accoltella lo zio e scappa per poi costituirsi dopo ore di ricerche

Un 41enne è stato trasferito in carcere. È accusato di tentato omicidio. La vittima, sottoposta a un delicato intervento chirurgico, è fuori pericolo
Redazione Cronaca
Isola Capo Rizzuto, accoltella lo zio e scappa per poi costituirsi dopo ore di ricerche
La cerimonia

Cittanova ricorda il vice brigadiere Iozia nel 39° anniversario dell’uccisione in località Petrara

Deposizione della corona, messa e partecipazione delle autorità per commemorare il carabiniere insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare
Redazione
Cittanova ricorda il vice brigadiere Iozia nel 39° anniversario dell’uccisione in località Petrara\n

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Economia e Lavoro

Guerra in Iran e tregua: la Calabria respira

8 aprile 2026
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Beghe per il Catanzaro in vista dell Avellino

8 aprile 2026
Ore 19:49
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Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
Ore 11:06
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Cultura

Nuovo polo per il Parco nazionale della Sila

8 aprile 2026
Ore 11:33
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8 aprile 2026
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8 aprile 2026
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8 aprile 2026
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8 aprile 2026
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8 aprile 2026
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Guerra in Iran e tregua: la Calabria respira

8 aprile 2026
Ore 19:56
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Sport

Beghe per il Catanzaro in vista dell Avellino

8 aprile 2026
Ore 19:49
Beghe per il Catanzaro in vista dell Avellino
La polemica

Cannabis in ateneo, la Filcams Cgil: «Sospensione delle lezioni? Reazione sproporzionata, le priorità sono altre»

Il sindacato commenta l’episodio avvenuto alla facoltà di giurisprudenza dell’Umg. Giuseppe Valentino: «Ci si interroghi sulla condizione degli studenti lavoratori»
9 aprile 2026
Ore 11:05
Cannabis in ateneo, la Filcams Cgil:\u00A0«Sospensione delle lezioni? Reazione sproporzionata, le priorità sono altre»\n
Caso Equalize

«È della ‘ndrangheta», bufera su Eni per il falso dossier su un imprenditore calabrese: il nuovo filone dell’inchiesta sugli hacker

Il capo affari legali Stefano Speroni avrebbe contribuito a calunniare Francesco Mazzagatti mentre c’è era in corso un’attività di trading di petrolio iraniano. Le richieste all’ex super poliziotto deceduto Carmine Gallo e il coinvolgimento di un pentito
Redazione Cronaca
9 aprile 2026
Ore 10:51
«È della ‘ndrangheta», bufera su Eni per il falso dossier su un imprenditore calabrese: il nuovo filone dell’inchiesta sugli hacker\n
Momenti di tensione

San Francesco non perdona: arrestato un pusher davanti al Santuario di Paola

Decisiva la segnalazione di un sacerdote che ha chiesto l’intervento della Polizia. Sequestrato un ingente quantitativo di droga all’interno dell’auto dell’uomo, che ha prima tentato la fuga e poi aggredito gli agenti
Redazione
9 aprile 2026
Ore 10:51
San Francesco non perdona: arrestato un pusher davanti al Santuario di Paola\n
Inchiesta Jerokarni

La faccia feroce della ’ndrangheta nelle Serre vibonesi, spedizioni punitive e aggressioni: «Inginocchiati che ti sparo»

Il commento di una delle (tante) vittime: «Comandano loro, comandano tutto». Le estorsioni e il cane del vicino ucciso perché abbaiava: «Adesso fallo venire a raccoglierselo». Il “pizzo” che ignora persino le relazioni sentimentali: «Ti “appiccio” il panificio»
Alessia Truzzolillo
9 aprile 2026
Ore 07:50
La faccia feroce della ’ndrangheta nelle Serre vibonesi,\u00A0spedizioni punitive e aggressioni: «Inginocchiati che ti sparo»\n
Gli sviluppi

Sparatoria a Tropea, ecco chi sono la vittima e il presunto autore che si è costituito

Motivi legati a rancori personali e di contrasto per ragioni strettamente private alla base della lite finita a colpi di pistola
Giuseppe Baglivo
9 aprile 2026
Ore 06:39
Sparatoria a Tropea, ecco chi sono la vittima e il presunto autore che si è costituito\n
I controlli

Palmi, scoperto un bunker sotto un casolare di campagna: all’interno un arsenale. Arrestato un uomo

VIDEO | I carabinieri hanno scovato il nascondiglio dopo aver notato anomalie nella pavimentazione dell’edificio: invisibile dall’esterno, era dotato anche di un sistema di aerazione artigianale
Redazione Cronaca
9 aprile 2026
Ore 05:30
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controllo del territorio

Scoperto bunker sotterraneo nelle campagne della Piana di Gioia Tauro: sequestrate armi con matricola abrasa e munizioni

VIDEO | Struttura in cemento armato perfettamente occultata, un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni
Redazione
9 aprile 2026
Ore 05:27
Scoperto bunker sotterraneo nelle campagne della Piana di Gioia Tauro:\u00A0sequestrate armi con matricola abrasa e munizioni\n
L'operazione

Un cartello di imprese e una cassa comune per indirizzare gli appalti del settore pulizie: maxi confisca della Guardia di finanza

VIDEO | Confiscate società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato di oltre 6 milioni di euro. Imprenditori finanziavano tangenti a cosche di ’ndrangheta di Africo e Melito Porto Salvo, così da garantirsi appalti e operare sotto la loro influenza sul territorio
Redazione
9 aprile 2026
Ore 05:17
Un cartello di imprese e una cassa comune per indirizzare gli appalti del settore pulizie: maxi confisca\u00A0della Guardia di finanza\n
L’indagine

Reggio Calabria, confisca da oltre 6 milioni di euro a un imprenditore condannato per corruzione

VIDEO | Il provvedimento scaturisce dall’operazione “Inter nos” del 2021, al centro l’aggiudicazione di appalti pubblici nel settore delle pulizie e delle sanificazioni e rapporti con la ‘ndrangheta
Redazione Cronaca
9 aprile 2026
Ore 05:15
Reggio Calabria, confisca da\u00A0oltre 6 milioni di euro a un imprenditore condannato per corruzione\n
Cronaca

Droni sequestrati a Gioia Tauro, il patto dietro i traffici nel Mediterraneo: armi in cambio di petrolio libico

Furono sei i container bloccati nel porto calabrese nel 2024 con componenti per velivoli da guerra. Oggi emerge il retroscena: un sistema di affari che coinvolgerebbe la rete degli Haftar in Libia
Redazione Cronaca
9 aprile 2026
Ore 04:14
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La sentenza

Succurro resta consigliera regionale, il Tar boccia il ricorso

Il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio sulla decadenza e dispone la compensazione delle spese di lite
Redazione
8 aprile 2026
Ore 18:05
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‘Ndrangheta

Il killer ergastolano, il figlio del broker e gli altri: i principali arrestati e le accuse nell’operazione Jerakarni

Nell’inchiesta della Dda e della polizia finiscono personaggi di primo piano delle famiglie Emanuele e Idà, ma anche il figlio del defunto trafficante di cocaina di Nicotera, così come giovani che dovevano morire per mano del clan Loielo e pure il ragazzo che si trovava in auto quando venne ucciso Filippo Ceravolo
Giuseppe Baglivo
8 aprile 2026
Ore 17:59
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Inchiesta Jerakarni

Moscato e il “capitolo Cosenza”: quel verbale su Bruno Emanuele e Forastefano

Nel racconto del collaboratore di giustizia emergono riferimenti a un presunto progetto di evasione, al timore del 41 bis e a rapporti con ambienti della Sibaritide
Antonio Alizzi
8 aprile 2026
Ore 16:30
Moscato e il “capitolo Cosenza”: quel verbale su Bruno Emanuele e Forastefano\n
Terrore nel pomeriggio

Sparatoria in strada a Tropea: un uomo ferito a colpi di pistola. Si costituisce il presunto autore

Spari in via Libertà dopo un diverbio tra due clienti di un bar. Un 37enne di Ricadi ferito alle gambe, mentre l’uomo accusato di aver fatto fuoco si è costituito in serata alla polizia
Giuseppe Baglivo
8 aprile 2026
Ore 16:26
Sparatoria in strada a Tropea:\u00A0un uomo ferito a colpi di pistola. Si costituisce il presunto autore\n
Paura in strada

Terrore a Tropea, sparatoria in pieno giorno: lite al bar, un uomo ferito. Si costituisce il presunto autore

VIDEO | I colpi d’arma da fuoco esplosi tra le persone presenti lungo via della Libertà, in pieno centro storico. Dopo una lite al bar con la vittima l’aggressore avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco più volte
Giuseppe Baglivo
8 aprile 2026
Ore 16:17
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Presenza capillare

Pasqua sotto controllo nella Piana, 22 denunce nei servizi straordinari dei Carabinieri tra controlli stradali e interventi sul territorio

Attività della Compagnia di Taurianova durante le festività: verifiche capillari e denunce per guida in stato di ebbrezza, truffe e violazioni
Redazione
8 aprile 2026
Ore 14:05
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La protezione della ’ndrangheta per il latitante di Cosa Nostra: staffetta a Bari, spostamento e arresto in autostrada

Nelle carte dell’inchiesta vengono ricostruiti i rapporti anche con la famiglia Santapaola-Ercolano. Un affiliato, sfuggito a Catania ad una operazione antimafia, tenta la fuga dalla Grecia aiutato dal clan vibonese 
Luana Costa
8 aprile 2026
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Le carte dell’inchiesta

“Cosenza centro non mi piace”: il passaggio sulla piazza di spaccio cosentina

Indagine per narcotraffico della Dda di Catanzaro: nell’ordinanza spuntano dialoghi sulla convenienza a vendere sostanze stupefacenti nella città dei bruzi
Antonio Alizzi
8 aprile 2026
Ore 13:05
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Inchiesta Jerakarni

‘Ndrangheta e spaccio, i consigli della cosca Idà al capo ultrà dell’Inter: «Non andare allo scambio con la tua macchina»

Le accuse della Dda a Marco Ferdico: «È il pusher di riferimento nel Nord Italia». Il nickname “Juventus” usato nelle chat. L’apprezzamento del clan per il lavoro svolto: «Lo stiamo lasciando stare perché è sempre buono averlo»
Alessia Truzzolillo
8 aprile 2026
Ore 12:40
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Il blitz della Dda

’Ndrangheta, i clan delle Preserre vibonesi tra droga, armi e intimidazioni: i nomi di tutti gli arrestati e gli indagati

Colpo della Polizia e della Dda al cuore delle ‘ndrine degli Emanuele e degli Idà inserite nel “locale” di ‘ndrangheta di Ariola di Gerocarne
Giuseppe Baglivo
8 aprile 2026
Ore 10:29
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’Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: 54 arresti in 5 regioni. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico – NOMI

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