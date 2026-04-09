Maxi confisca da 6 milioni a Reggio Calabria: smantellato sistema di corruzione negli appalti pubblici

Il velivolo era partito dalla Sicilia ed era diretto verso la costa tirrenica cosentina, con destinazione Scalea, dov’era stata prevista la sosta per il rifornimento del carburante. Ma una volta giunto nei cieli di Diamante, il motore del piccolo aereo biposto si sarebbe spento all’improvviso
Nell’aula della Corte d’Assise di Cosenza entra nel vivo il dibattimento sull’inchiesta antimafia. Attesi Celestino Abbruzzese e Ivan Barone, figure ritenute centrali dall’accusa per ricostruire equilibri e assetti delle cosche cosentine
Il capo affari legali Stefano Speroni avrebbe contribuito a calunniare Francesco Mazzagatti mentre c’è era in corso un’attività di trading di petrolio iraniano. Le richieste all’ex super poliziotto deceduto Carmine Gallo e il coinvolgimento di un pentito
Decisiva la segnalazione di un sacerdote che ha chiesto l’intervento della Polizia. Sequestrato un ingente quantitativo di droga all’interno dell’auto dell’uomo, che ha prima tentato la fuga e poi aggredito gli agenti
Il commento di una delle (tante) vittime: «Comandano loro, comandano tutto». Le estorsioni e il cane del vicino ucciso perché abbaiava: «Adesso fallo venire a raccoglierselo». Il “pizzo” che ignora persino le relazioni sentimentali: «Ti “appiccio” il panificio»
VIDEO | Confiscate società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato di oltre 6 milioni di euro. Imprenditori finanziavano tangenti a cosche di ’ndrangheta di Africo e Melito Porto Salvo, così da garantirsi appalti e operare sotto la loro influenza sul territorio
Nell’inchiesta della Dda e della polizia finiscono personaggi di primo piano delle famiglie Emanuele e Idà, ma anche il figlio del defunto trafficante di cocaina di Nicotera, così come giovani che dovevano morire per mano del clan Loielo e pure il ragazzo che si trovava in auto quando venne ucciso Filippo Ceravolo
VIDEO | I colpi d’arma da fuoco esplosi tra le persone presenti lungo via della Libertà, in pieno centro storico. Dopo una lite al bar con la vittima l’aggressore avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco più volte
Nelle carte dell’inchiesta vengono ricostruiti i rapporti anche con la famiglia Santapaola-Ercolano. Un affiliato, sfuggito a Catania ad una operazione antimafia, tenta la fuga dalla Grecia aiutato dal clan vibonese
Le accuse della Dda a Marco Ferdico: «È il pusher di riferimento nel Nord Italia». Il nickname “Juventus” usato nelle chat. L’apprezzamento del clan per il lavoro svolto: «Lo stiamo lasciando stare perché è sempre buono averlo»