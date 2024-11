È in corso da questa mattina una maxi operazione della polizia italiana e francese. 17 le persone arrestate ritenute componenti di una organizzazione transnazionale legata alle cosche Gallico e Molè, del reggino

Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato e della Polizia nazionale francese, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) della Procura della Repubblica di Genova e dal Tribunale di Grande istanza di Marsiglia: 17 le persone arrestate, ritenute componenti di un’organizzazione transnazionale, legata alla ‘ndrangheta, attiva nel traffico di sostanze stupefacenti. Gli arrestati, di nazionalità francese e italiana, sono ritenuti essere contigui alle cosche di ‘ndrangheta Gallico e Molè, da tempo operanti nella provincia di Imperia e in Costa Azzurra. In particolare, nella cittadina francese di Vallauris è stata accertata l’operatività di esponenti della famiglia Magnoli, originari di Rosarno (Reggio Calabria), ritenuti essere il vertice dell’organizzazione, unitamente all’italiano Carmelo Sgrò, con precedenti per associazione mafiosa, attivo a Sanremo (Imperia).