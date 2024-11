Sono in totale 72 le persone raggiunte dall'avviso di conclusione indagini nel procedimento scaturito dalle inchieste "Mammasantissima", "Alchemia", Reghion", "Fata morgana" e "Sistema Reggio". Un maxi processo che rappresenta il naturale seguito di "Olimpia" e che porta la firma del procuratore capo Federico Cafiero de Raho, del procuratore aggiunto Gaetano Paci, dei sostituti Giuseppe Lombardo, Stefano Musolino, Roberto Di Palma, Walter Ignazitto, Giulia Pantano.

Nell'elenco compaiono i nomi forti delle indagini del 2016, come l'avvocato Paolo Romeo, l'avvocato Giorgio De Stefano, il senatore Antonio Caridi, l'ex sottosegretario alla Regione, Alberto Sarra, il dirigente regionale Francesco Chirico.

Tutti sono accusati di far parte della cupola degli "invisibili", quali partecipi alla componente riservata della 'ndrangheta, struttura in grado di orientare e condizionare le istituzioni, grazie alla rete di relazioni messa in piedi da Paolo Romeo. Una decisione, quella di creare una componente riservata, che risale agli anni '70 ed alla cosca De Stefano.



Fra gli indagati, compare anche il presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, per un episodio di corruzione. Nell'elenco anche il giudice in pensione, Giuseppe Tuccio e poi professionisti di vario genere, funzionari giudiziari, dipendenti del Tribunale, ma anche politici, avvocati, giornalisti. Indagato anche don Pino Strangio, parroco del Santuario di Polsi, il quale avrebbe svolto un ruolo di mediatore fra alcune cosche di 'ndrangheta ed esponenti istituzionali.

Questi i nomi dei 72 indagati: Amodeo Vincenzo, Araniti Antonino, Aricò Domenico, Barbieri Vincenzo Carmine, Cacciola Giovanni, Cammera Marcello Francesco Antonio, Canale Amedeo Antonio, Cara Demetrio, Caridi Antonio Stefano, Cartisano Carmelo Giuseppe, Chirico Angela, Chirico Antonino, Chirico Domenico (classe 88), Chirico Domenico (classe 86), Chirico Francesco (classe 44), Chirico Francesco (classe 61), Chirico Giuseppe, Colombini Paola, De Stefano Dimitri Antonio Angelo, De Stefano Giorgio, Delfino Alessandro Bruno, Febbe Maria Antonietta, Franchina Maria Luisa, Franco Lorena, Franco Roberto, Frascati Emilio Angelo, Genoese Zerbi, Gioè Salvatore Primo, Gira Pasquale Massimo, Giustra Paolo, Idone Antonio, Iero Giuseppe, Inuso Aldo, Inuso Elena Mariaserena, Marcianò Domenico, Marra Antonio, Marra Cutrupi Maria Angela, Martino Anna Rosa, Messina Antonio, Minniti Angela, Modafferi Giovanni Sebastiano, Moio Roberto, Munari Teresa, Nicolazzo Bruno, Nicolò Antonino, Nicolò Alessandro, Nucera Carmelo Salvatore, Nucera Domenico, Pellicano Giovanni, Pietropaolo Domenico, Pontari Giovanni, Raffa Giuseppe, Rechichi Giuseppe Rocco Giovanni, Rechichi Rosario Giovanni, Romeo Giovanni Carlo, Romeo Paolo, Saccà Saveria, Saraceno Natale, Sarra Alberto Vincenzo, Scordo Andrea, Serra Michele, Smeriglio Giuseppe, Stillitano Domenico, Stillitano Mario Vincenzo, Strangio Giuseppe, Tortora Andrea Santo, Tortorella Gaetano, Tuccio Giuseppe, Zoccali Rocco Antonio, Zumbo Giovanni.

Consolato Minniti