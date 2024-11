È scoppiata in piazza Nassirya davanti al Municipio di Campo Calabro poco dopo le 17 come è stato documentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza

Maxi rissa ieri tra giovani e giovanissimi a Campo Calabro, comune a qualche chilometro da Reggio Calabria. È scoppiata in piazza Nassirya, davanti al Municipio come è stato documentato dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza. Poco dopo le 17, circa 40, fra ragazzi e ragazze, molti dei quali minorenni, hanno dato vita ad uno scontro collettivo in piena regola armati di mazze, bastoni, catene, protetti persino da caschi.

Molti sono arrivati a bordo di scooter e microcar parcheggiati nelle immediate adiacenze della piazza e nelle vie attigue, provenienti dai centri vicini.

Spezzoni della rissa, il cui innesco e le cui ragioni al momento non sono note, sono stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune e acquisiti dalle forze dell'ordine nella centrale della Polizia Locale per procedere alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione dei soggetti identificabili.

Il comunicato del Comune

«Si tratta di un episodio - è scritto in una nota dell'amministrazione comunale di Campo Calabria - che ha colto di sorpresa e stupito l'intera comunità campese, una comunità pacifica, operosa e solidale nella quale mai a memoria recente si sono verificato episodi del genere ed in particolare poi che vedono protagonisti i giovani». L'Amministrazione comunale ha manifestato parole di «ferma condanna» per un atto definito "dissennato", e ha assicurato «ogni collaborazione affinché i responsabili siano identificati e perseguiti dalla legge. Ci impegniamo a proseguire intensificando la propria azione a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini ,dei luoghi e spazi pubblici»