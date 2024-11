Due coppie di ragazzi affrontate da sei persone ubriache. Indagini della polizia

Quattro ragazzi sono stati aggrediti questa notte a Vibo Marina. Per futili motivi, sei persone probabilmente ubriache hanno scatenato una vera e propria rissa prendendo di mira le due coppie di giovani che, per sfuggire alle botte, hanno trovato riparo in un bar. Luogo del pestaggio il lungomare. Allertati da alcuni passanti che, increduli, hanno assistito all’aggressione, sul posto della maxi-rissa è arrivata per prima una pattuglia di militari che ha cercato di placare gli animi. Quindi sul luogo della rissa sono arrivate le Volanti della polizia che stanno cercando di ricostruire l’accaduto in ogni dettaglio al fine di notiziare l’autorità giudiziaria sull’accaduto.