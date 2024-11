I prodotti riportavano marchi non veritieri. Nel complesso sono stati sequestrati oltre 4 mila articoli, per un valore complessivo di circa 15 mila euro

Due container,provenienti da Cina e Emirati Arabi Uniti e contenenti prodotti contraffatti sono stati individuati dai finanzieri di Gioia Tauro e dagli uomini dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I container contenevano in particolare articoli di cancelleria, ombrelli, spazzole tergicristallo e articoli sportivi di note marche come Nike, Spiderman, Hello Kitty, Audi, Mercedes, Volkswagen, Barcellona, FIFA, Manchester, Joma, ecc. La merce, secondo la documentazione doganale che è stata esibita, era destinata formalmente in Albania ed in Moldavia e risultava costituita da “articoli di vario genere”. Tuttavia i Finanzieri ed i funzionari doganali, nel corso dell’ispezione, si sono ritrovati di fronte un numero considerevole di prodotti che apparivano riportare marchi non veritieri. Nel complesso sono stati sequestrati oltre 4 mila articoli, per un valore complessivo di circa 15 mila euro.